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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升14點

2017-02-24 列印
  美國周四股市先升後軟，杜指中段報二○七八九點，升十四點；納指則報五十八點，跌三十九點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點五一港元，跌零點五四港元；中移動則見八十六點九六港元，升零點六一港元。紐約期金中段報每盎司一千二百五十點一美元，升十八點一美元；紐約期油則報每桶五十四點二二美元，升零點六六美元。
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