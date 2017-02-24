以「巧奪新工招聘進修展」為名的招聘展覽，有近四十企業提供大量職位空缺，覆蓋零售、餐飲、物業管理和航空等熱門行業，吸引大批求職者排隊進場。展覽同時設有最新就業行情專區，提供行業趨勢、招聘行情及薪酬指數等，並由專業人力資源顧問提供免費履歷表諮詢，有助求職者了解僱主需要。
另外，為幫助求職者裝備自己，展覽舉行多場職業講座，包括由四喜麵包店創辦人黃子康分享「八十後麵包師傅追夢靠熱血」，另有講者傳授求職心態、電腦應用程式技能及網上營銷要訣。
七警佔中期間襲擊前公民黨成員曾健超，各被判入獄兩年，有民情認為判刑過重，發起籌款，支持七警。經民聯監事會主席林建岳率先牽頭從工商界籌得五百萬元，協助七警家屬；警察員佐級協會即日起至下月二十日發起內部募...
2017-02-24
NBA休斯頓火箭隊前中鋒、上海嗶哩嗶哩籃球隊班主姚明，昨日獲中國籃球協會全國代表大會，一致通過當選新一屆中國籃協主席。不少網民支持由姚明領導中國籃球發展。本報記者 中國籃球協會昨日在北京舉行第...
2017-02-24
北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男在大馬遇刺身亡逾一周，馬來西亞警方深信事件與北韓有關，平壤政府昨日終於打破沉默，否認使館人員涉案，批評馬國當局非法驗屍，借故不願交還死者遺體，表明會派遣律師團隊到吉隆坡...
2017-02-24
二手屢錄市價交投，美聯助理區域經理鄧熾軒表示，元朗YOHO Town1座中層H室，面積約為433方呎，屬兩房間隔，成交價約為540萬元，呎價為12471元，買家為一名用家。原業主於13年3月份以約423萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約117萬元，物業升值約28%。 利嘉閣高級市務經理何韜稱，沙田中心F座低層E室，面積357方呎，屬兩房間隔，以約473萬元易手，呎價13249元。據了解，原業主於2007年12月份，以約160萬元購入上述單位，現轉手帳面獲利約313萬元，升幅約2倍。 中原分區營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊美湖居1座中層A室，面積629方呎，屬3房連套房...
2017-02-24
美股連日再創新高！杜指和標普指數早段造好，杜指早段曾升48點，報20824點；標普指數則一度上升5點，報2368點。股市上揚，主要是受到美國財長努欽表示，希望八月前通過稅改方案的言論刺激。 美國財長努欽表示，財政部正與參議院和眾議院緊密協作，期望在8月國會休會前，能通過「非常重要」的稅改方案。他又說，強美元反映美國經濟好，長遠有利美國。努欽昨日在另一場合暗示，4月財政部公佈半年一度的全球匯率政策報告前，不會把中國定為匯率操縱國。他又說，財政部正研究趁目前的低息環境，發行50年至100年國庫債券，而目前的30年期「長債」會換代成為相對短期國債。 受努欽的言論刺激，杜指...
2017-02-24
東方龍獅首度出戰亞冠昨晚G組第一擊，造訪兩屆盟主廣州恒大上了慘痛一課，未夠三十五分鐘已經失掉三球兼打少兩人，最終慘吞廣州恒大七蛋。不過，門將葉鴻輝高飛低撲成為焦點，國內傳媒及網民都看好這位港隊鋼門有力外闖。 東方鬥恒大少打兩人兼大敗，不過葉鴻輝全場作出九次撲救，包括救出阿倫杜格拉斯十二碼，表現令外界關注。有國內傳媒評價指葉鴻輝的表現遠勝不少中超強隊門將，中港兩地網民則大讚阿輝心理質素頑強及反應奇快，並期望阿輝可藉亞冠舞台引來外闖機會。葉鴻輝近年曾有機會轉往泰國聯賽發展，但因緣際會未能成事。被問及會否想借亞冠爭取外闖，身為東方隊長的葉鴻輝昨在乘車回港前說：「自己不想太多了，最...
2017-02-24
市場對動畫和視覺特效的需求愈來愈高，曾參與《功夫》、《少林足球》等多部電影後期製作的馬國樑（Naveen），最近除了推出本土動畫《豬朋狗友》，更自資過百萬開學執教鞭，炮製夢工場特效教室，為業界培育新一...
2017-02-24
二十年前憑無線劇《西遊記》演活孫悟空一角而爆紅的張衛健(Dicky)，毅然離巢返內地掘金，名利雙收更娶埋個靚老婆張茜。不過「馬騮仔」Dicky好念舊情，月初出席回巢無線儀式，落實下月拍攝50周年台慶劇...
2017-02-24
近年訪港旅客人數下跌，旅遊業陷入寒冬，港府為提振這個重要的無煙工業，近年《財政預算案》都會增撥款項，支持旅遊業，已成為指定動作。前天財政司司長陳茂波公佈新年度《財政預算案》，又慣性地多撥二億四千多萬元力挺旅遊業，其中一千七百萬元撥予旅發局，以資助一些具本地特色的旅遊項目，並向海外宣傳香港，做法因循守舊，無視部份香港人根本不喜歡太多旅客來港的事實。旅發局投入資源吸引旅客，有港人嚏之以鼻，表現出不好客，甚至趕客的態度，試問旅客遊港又怎會愉快？又怎會賓至如歸？ 近年政府不斷向旅發局投入資源，旅發局大力向海外宣傳香港，但在同一時間，香港內部出現反旅客的情緒，主要出現在反對內地旅客，...
2017-02-24
苗禮德於周三晚憑「家多福」贏得今季第十八場頭馬後，昨日立即啟程前往澳洲墨爾本，此行目的是出席由周日起一連三天舉行的殷利殊精選周歲馬拍賣會，所以今次賽事將不會在場督師。不過臨行前，苗禮德認為麾下的八匹參...
2017-02-24