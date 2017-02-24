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﻿年輕麵包師傅勉勵追夢 40企業招聘大量空缺 求職者排長龍

2017-02-24 列印
■大批求職者到場，現場更設有免費履歷表諮詢。
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        農曆新年過後，正值求職旺季。招聘媒體《JobMarket求職廣場》昨日於灣仔修頓室內場館舉行招聘進修展覽，現場有近四十間企業進行招聘活動，大會即場舉行多場職業講座，更有八十後麵包師傅分享成功開店經驗，勉勵年輕人努力追夢。

        以「巧奪新工招聘進修展」為名的招聘展覽，有近四十企業提供大量職位空缺，覆蓋零售、餐飲、物業管理和航空等熱門行業，吸引大批求職者排隊進場。展覽同時設有最新就業行情專區，提供行業趨勢、招聘行情及薪酬指數等，並由專業人力資源顧問提供免費履歷表諮詢，有助求職者了解僱主需要。

　　另外，為幫助求職者裝備自己，展覽舉行多場職業講座，包括由四喜麵包店創辦人黃子康分享「八十後麵包師傅追夢靠熱血」，另有講者傳授求職心態、電腦應用程式技能及網上營銷要訣。
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