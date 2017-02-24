﻿圖劫銀行博判監 精神分裂漢囚40月

一名曾企圖自殺的五十五歲保安員，前年手持兩樽天拿水並帶着兩把利刀到將軍澳恒生銀行揚言打劫，職員報警，被告當場被捕。被告自稱不想被標籤為精神病人而自行減藥，藉此「博拉」入獄，希望法官判處醫院令。法官直言：「咁嚴重的打劫銀行，就想三至四個月醫院令？ No Way！」終判被告入獄三年四個月。



被告陳漢富的心理專家報告指，他犯案時有幻聽，受一把陌生男子的聲音影響，重犯程度屬低至中等，相信在家人支持及關心下可逐漸康復。代表律師指，被告希望以三至四個月醫院令作為刑罰。法官張慧玲判刑時認為案情嚴重，指被告自行減藥是相當愚蠢，其行為是適得其反，而手持天拿水及恐嚇銀行職員是加刑因素，幸被告坦白認罪可獲扣減，最終判被告入獄三年四個月。