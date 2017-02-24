﻿20人擠住600呎單位 「太空艙」涉無牌經營

樓價愈升愈有，畸型租盤應運而生。有摩登版籠屋之稱的「太空艙」死灰復燃。最新一期《東周刊》報道，該刊記者放蛇參觀三個太空艙盤，親身體驗猶如難民營的住艙生活，一個六百多平方呎單位內，住滿二十人，通道狹窄，消防設備簡陋，存有失火隱患。該艙月租二千八百元，較劏房略平，但隔音極差，連隔離艙手機震動也感覺到，全無私隱。



絕跡多時的太空艙寓所，再次湧現。《東周刊》報道，在租屋網站上，亦有人公然以二百元日租，或月租二千八百元，出租聲稱位於深水埗鴨寮街唐樓的太空艙。該刊記者訛稱是內地旅客，聯絡自稱業主要求入住。翌日記者被帶往汝州街一幢唐樓的一樓單位，一開門見實用面積六百多平方呎的單位內，放滿上下兩層的太空艙，環境狹窄，所有艙門上鎖，通道兩旁放滿住客的個人物品，如外套、牙刷、拖鞋等，若發生火警，逃生肯定成問題。



業主之後要求記者先付二百元房租，另加門卡按金一百元，再草草解釋艙內設備，便離開單位，沒有簽訂任何登記文件。環顧單位四處，只靠一座風扇和一部冷氣機通風，環境有點翳焗。另外，大門旁有一道疑似逃生門，但門鎖被人用木頭頂住，無法出入。至於太空艙的門鎖開關按鈕，即便按下亦沒有反應，要按艙門旁的緊急逃生按鈕才能打開艙門。



廁所門有空隙無私隱



單位有兩個公共廁所，其中一個內有一個懷疑違規搭建的簷篷，而花灑頭跟電插頭相距只有兩米，易有漏電危險；另一個廁所百摺門只用鐵線和鐵釘製成土炮門鎖，掩門後仍留有約兩厘米闊的空隙，私隱度極低。



這門生意有價有市，但部份違反《牀位寓所守則》。該守則規定提供超過十一個牀位，作月租用途，便必須領牌。倘若提供日租牀位，便需按《旅館業條例》申請牌照。周小姐在深水埗經營的太空艙數量超過十一個，並有提供日租服務，受上述兩條法例監管，但《東周刊》查閱相關記錄，未有該單位的牌照登記。