﻿指引克敵致勝 走出低谷 「四眼Cue后」背後的男人

今屆「香港傑出運動員」選舉正進行公眾投票，名列榜首的「四眼Cue后」女桌球手吳安儀，用淚與汗登上世界桌球界「一姐」寶座，但比賽與人生一樣總是五五波，永沒有必勝，曾不敵自己的負面情緒而一蹶不振。幸好在崎嶇路途上，吳父與她亦師亦友，甚至堪稱「前世情人」，兩人並肩打過無數場「逆境波」。



據《東周刊》報道，二十六歲的吳安儀，出身草根，「爸爸原本揸貨車及的士，媽媽在茶餐廳工作，他們後來轉到桌球室打工。」一家六口自此與桌球結下不解緣，作為孻女的吳安儀，自小拉着曾是世界大師賽八強的父親吳任水衫尾，蒲桌球室，這兒猶如遊樂場伴她長大。



「從小不愛讀書，貪吃愛打機，爸爸常帶着我周圍去看桌球比賽。佢打波好叻，穿起比賽服好鬼型，因為鍾意呢套衫，叫佢教我打波。」



吳父在她十三歲那年，開始傳授篤波秘笈，要她用球桿篤過一個戒指的基本功，每天重複練習五百下才准吃飯，十五歲便開始代表香港到海外出賽，一○年當起全職運動員。



早年吳父總陪伴她出埠作賽，這位「跟得」爸爸平日沉默寡言，在桌球枱上卻變「開籠雀」，「同我對打時佢會開玩笑，同我研究打法，關係更親密。我放學返到屋企，佢就出門返夜班，一碰頭佢會叫我：『寶貝，錫啖爸爸。』我又會說：『拜拜爸爸，早去早回』。」



「佢好勤力練習，六十二歲仍好打得，現在仍在公開賽排前三十位。就算同佢對賽，都是五五波，一半機會輸給佢。」吳安儀更指自己喜怒形於色，打失球會好難受，要多向寬容的父親學習。



一四年於WLBS世界女子職業桌球錦標賽，以○比六敗給桌球界一姐伊雲絲，自此失去信心，認為自己不適合打桌球。猶幸得到吳父及教練耐心開解，令她慢慢明白到失敗也是學習過程，要贏人先要贏自己。一五年終走出低谷，她在WLBS比賽一雪前恥擊敗伊雲絲，成為世界冠軍。