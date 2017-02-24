﻿80「天使」走訪十八區 拯救精神病露宿者

港鐵縱火案造成十九人傷，涉放火男子患妄想症，疑斷藥病發作案，外界關注精神病患者支援不足的問題。對於一班精神科醫生來說，情況最差的病人往往不在醫院，而是在街角。有公立醫院精神科醫生與救世軍成立全港首支義診外展隊，為露宿者作健康檢查和精神評估，協助有需要人士接受治療。



最新一期《東周刊》報道，在晚飯時間，一群剛休班的醫護放棄休息，拖着載有醫療用品的行李箱，穿梭佐敦道橫街窄巷，向露宿者噓寒問暖。簡單的對話，對這班醫護來說是重要的診症線索，能評估露宿者的精神及健康狀況，識別隱性病人。



「有一群人，我哋唔去搵佢，佢係唔會睇醫生，唔會得到治療。」公立醫院精神科醫生嚴始立說。另一名義診隊成員余錦榮亦表示，港人對露宿者冷漠，他曾遇見一名露宿者倒臥地上，不由自主顫抖，途人經過避之則吉。



這隊外展隊於一四年由救世軍及嚴始立等醫護成立。整個構想緣於嚴始立一次病房經歷，她曾遇見一名露宿在河邊的被害妄想症青年，他因肚餓偷壽司吃，被人發現後報警及入院，令她深切體會到露宿者是最需要，卻最缺乏援助的一群。



翌年，她與三間社福機構合作，在社工陪同下探訪露宿者，經過八個月調查，發現七成受訪露宿者有精神問題。數字令她吃驚，於是決心服務露宿者。外展隊目前有八十名成員，以專科醫生、護士及醫科生為主。每周出動兩次，輪流走訪十八區，為露宿者提供服務。



七成露宿者有精神問題



現時約有二十一萬名精神病患者在公立醫院接受治療，在醫護人手不足的情況下，每名覆診病人僅分配到五分鐘面談時間。「醫管局連現有的病人都做唔晒，無額外資源去搵隱藏喺社區嘅病人，我們希望做得幾多得幾多，盡力補到公院不足。」嚴始立慨歎。