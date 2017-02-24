﻿金正男大馬遇害當日 濠江警「三奶」居所佈防

北韓已故領導人金正日長子金正男，上周一在馬來西亞機場被兩名女殺手毒殺。金正男過去十五年流亡生涯中，多以澳門為家，更有指其子女、二奶及三奶，目前仍身處澳門。《東周刊》調查發現，金正男與三奶同住的氹仔海洋花園單位，由他被殺當晚開始，澳門警方已作出特別佈防，疑擔憂有人要斬草除根。



座數眾多的老牌屋苑氹仔海洋花園，格局類似香港太古城。自上周一晚起，其中一幢大廈的氣氛顯得極不尋常，正門及後門均有軍裝警員駐守，嚴禁非住客內進，四周有多名戴上耳機的疑似便裝警員巡邏，附近一帶泊有數部疑似警方車輛，車上人士徹夜盯緊各主要出入口。



澳門警方突然在該幢大廈嚴密佈防，因其中一名住客正是在馬來西亞遇害的金正男。早於一一年，媒體揭發本身有兩名妻子的金正男，與年約三十歲、譯音「崔相玉」的疑似三奶，居於海洋花園一個高層單位。《東周刊》記者與日本媒體透過迂迴方式，成功登上金正男寓所的樓層追訪。據知二人並無子女，僅飼養一犬及聘有外傭，記者多次按門聆均無人回應，亦聽不到屋內有聲音傳出，不排除有關人士已暫時搬離。



有鄰居坦言知道金正男住在該單位，平均一年只碰見他三、四次，但其疑似三奶幾乎每天帶狗外出，大家經常打招呼。隨金正男遇害的細節曝光，部份鄰居開始感到憂慮：「殺手暗殺一個人，可以等這麼多年，怎知會否為了斬草除根而再臨門，若然撞到正隨時命都無！」



金正日孫遷出澳門舊居



至於金正男第二任妻子李惠京，在澳門加思欄一舊式大廈持有物業，有鄰居透露，自一一年金正恩全面掌控北韓軍政後，李惠京與兒子已遷離該單位。消息指，金正男與李惠京所生的兒子金韓松，二十二歲，中學就讀氹仔聯國學校，一三年考入名校巴黎政治大學。由於他曾向媒體指金正恩為獨裁者，故受到當地警方保護。



澳門保安司司長辦公室回應指，當局正密切關注金正男遇害事件的發展，並一如既往致力保護澳門居民及在澳旅客人身安全，但不會就個別事件作任何披露和評論。