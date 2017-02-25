﻿砵蘭街起家 深圳上市 順豐速遞王 成內地第四大富豪

在香港砵蘭街起家及成長的速遞業巨人，晉身中國富豪榜前列！內地速遞龍頭順豐速運，昨日正式借殼A股鼎泰新材上市，改名為順豐控股，上市不久股價即告升停板，市值達二千三百零九點八一億元（人民幣，下同），超越美的及萬科A，成為深圳股市第一大市值公司。創辦人兼董事長王衛，以持有公司股份計算，身家暴漲至逾一千四百九十億元，按去年《福布斯》中國富豪排行榜，王衛身家已登上第四名。



王衛七歲跟父母來港定居，長大後看準中港兩地的速遞需求，創立順豐速運。順豐速運昨天在A股借殼鼎泰新材上市，改名為順豐控股，上市不久已漲停牌，股價報五十五元二角一仙，升約一成。



根據鼎泰新材早前的公告，鼎泰新材在定向增發股份完成後，公司第一大股東變為深圳明德控股，持股比例為百分之六十五點五八，王衛持有明德控股百分之九十九點九的股權。以此計算，王衛的身家高達一千四百九十億元，登上《福布斯》中國富豪榜第四名，僅次於萬達集團董事長王健林、阿里巴巴創辦人馬雲，及騰訊控股創辦人馬化騰。



身家達1490億



根據內地媒體統計，若順豐控股再漲停一次，王衛即可超越馬化騰，躋身富豪榜第三名；連續漲停三次即超越馬雲，排第二位。



一向低調的王衛，昨天在順豐控股重組更名暨上市儀式上表示，順豐成為上市公司後，該公司的信息在證監會的規則下是受到嚴格規定，將提醒自己言行要更加謹慎，他說：「話不能隨便說，地方不能隨便去。」又提醒順豐員工：「少說話，多做事。」



基層員工獲邀上台敲鐘



不過，王衛亦展現對員工的關心：「我對於這個事業的執着，是堅持不變的；第二個不變，是我們對員工的關愛是永遠不會變的。」在上市敲鐘儀式上，王衛更請來一年前在工作時曾連番被客人掌摑的速運職員，作為敲鐘的嘉賓之一，當年王衛得知有速運員被摑後，曾公開表示：「如果這事不追究到底，我不再配做順豐總裁！」



王衛身家進一步暴漲，順豐昨天向旗下員工派發逾四十萬封利是，利是金額分別為一千八百八十八元、二千八百八十八元、三千八百八十八元、一萬一千六百六十四元及一萬五千五百五十二元不等。