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﻿曾俊華提六成人住公屋 梁振英質疑搞錯概念

2017-02-25 列印
■梁振英昨出席建築測量界的午餐會。
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　　特首參選人曾俊華在政綱中提出六成港人入住公營房屋的目標，特首梁振英昨指，現時政府的十年建屋目標是六成新建樓房屬於公營房屋，他質疑有人「搞錯咗概念」，又認為若當真出現這種情況，對香港是「大不幸」。

　　梁振英昨出席建築測量界的午餐會時，在答問環節時被專業聯盟主席劉炳章不點名提到有參選人提出「六成港人入住公營房屋」建議，梁振英表示，本屆政府的長遠房屋策略，是十年內供應四十六萬個單位，當中六成為公營房屋，而不是說若干年後有六成人住公營房屋，質疑有人「搞錯咗概念」。

　　他續說，估計提出六成港人入住公營房屋建議的人，背後理念可能是要將未來十年可供建屋的土地，全部撥作公營房屋，將私營房屋供應量變為零，他相信客觀效果一定會令私樓價飆升，令所有本來有經濟能力的人「買唔起租唔起」，對香港是「大不幸」。
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