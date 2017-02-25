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﻿急降八度 三長者寒流下猝死

2017-02-25 列印
■今明兩天仍然寒冷及有幾陣雨。
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        冷鋒襲港，昨日市區氣溫最低約攝氏十二度，比前日下降約八度，天文台寒冷天氣警告。昨有五名長者及女生在寒冷氣溫下不適昏迷，當中三名長者死亡，死因有待剖驗後確定。

        天文台網頁顯示，今明兩天仍然寒冷及有幾陣雨，氣溫最低只有十一、十二度。天文台科學主任梁恩瑜解釋，天氣寒冷是受到一道強烈東北季候風影響，但預料該股季候風在下周會逐漸被一股乾燥的大陸氣流所取代，屆時天色會好轉，氣溫亦逐步回升。梁又稱，二月尾至三月初這段冬春季節交替時間，天氣和溫度可能會反覆不定。

        昨晨六時許，八鄉氣溫只有約攝氏十度，元崗新村一間村屋，一名年約七十歲男子被妻子發現猝死牀上，警員調查初步相信無可疑。另外早上七時許及九時許，屯門寶田邨及紅磡機利士南路，有兩名男女長者昏迷，送院後證實死亡。
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