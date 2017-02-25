﻿急降八度 三長者寒流下猝死

天文台網頁顯示，今明兩天仍然寒冷及有幾陣雨，氣溫最低只有十一、十二度。天文台科學主任梁恩瑜解釋，天氣寒冷是受到一道強烈東北季候風影響，但預料該股季候風在下周會逐漸被一股乾燥的大陸氣流所取代，屆時天色會好轉，氣溫亦逐步回升。梁又稱，二月尾至三月初這段冬春季節交替時間，天氣和溫度可能會反覆不定。
昨晨六時許，八鄉氣溫只有約攝氏十度，元崗新村一間村屋，一名年約七十歲男子被妻子發現猝死牀上，警員調查初步相信無可疑。另外早上七時許及九時許，屯門寶田邨及紅磡機利士南路，有兩名男女長者昏迷，送院後證實死亡。
在香港砵蘭街起家及成長的速遞業巨人，晉身中國富豪榜前列！內地速遞龍頭順豐速運，昨日正式借殼A股鼎泰新材上市，改名為順豐控股，上市不久股價即告升停板，市值達二千三百零九點八一億元（人民幣，下同），超越美...
2017-02-25
緬甸一間中資製衣廠日前爆發工潮，約三百名緬籍員工罷工，罷工員工更大肆破壞廠房，搶奪中國籍工人財物，並一度禁錮七名中國工人，警方已扣留五名帶頭滋事者調查。中國駐緬甸大使館事後向緬方提出嚴正交涉，要求緬甸...
2017-02-25
美國總統特朗普不滿多地法官，頒令暫緩執行新移民入境政策，屢次在社交網站twitter破口大罵司法系統、法官。第一千金伊萬卡周三應大法官安東尼甘迺迪邀請，帶同女兒阿拉貝拉參觀最高法院。事後，伊萬卡在網上...
2017-02-25
跑馬地，位置靜中帶旺，安美大廈位於黃泥涌道上，是次介紹該廈1個特色單位，實用面積639方呎，屋主曾斥資約150萬元豪裝全屋，現為2房1套設計，大廳外連約400方呎平台，近距離望到翠綠馬場。 單...
2017-02-25
港股周五反覆偏軟，友邦（1299）交出亮麗業績，市場趁好消息出貨，大市被友邦等多隻藍籌股拖低，恒指失守24000及10天線（23994），全日跌149點，成交逾804億元。以全周計，恒指累積跌68點或0.28%；國指累積則升58點或0.56%。 恒指昨輕微高開0.75點，報24115點，其後升7點，見24121點，已為今早高位所在，其後反覆向下，早市時段已開始24000關及10天線的爭奪戰，早市中段一度跌穿24000，曾低見23958點，跌156點，於23900點見支持，至中午收市前重上10天線及24000關，午後大市續受滙控（005）、建行（939）及友邦下跌拖累...
2017-02-25
車路士領隊干地今季領軍踢出激昂鬥志，近日更造訪英格蘭欖球隊訓練基地，將欖球的鐵血精神帶入藍獅，尤其燃起翼鋒夏薩特的熱血。此子矢言無懼凶狠攔截，今晚英超主場迎擊史雲斯領軍殺個片甲不留。（now621台、LeSports HK App今晚11:00直播） 干地今季入主史丹福橋球場後，把去季暮氣沉沉的車路士變成鬥志旺盛。這名意大利籍教頭近日更參觀英格蘭欖球隊訓練基地，與對方教練艾迪鍾斯交流，並學習欖球訓練方式，務求將此運動的鐵血精神注入球隊。 這名四十七歲意大利名帥矢言：「艾迪鍾斯是天生的勝利者，將這種必勝的決心融入球隊，我亦希望在藍獅成功做到這一點。」 去季懶洋洋的翼鋒...
2017-02-25
韓國三大暢銷品牌之一的TONYMOLY，過去曾先後獲得「Get it Beauty」、「Selling Power大賞」及「TOP品牌」等韓國著名美容大獎，而由2月28日（二）至3月5日（日），品牌將...
2017-02-25
藝人從來都是海鮮價，呢個節目俾人踩咩，下個劇可以一鋪翻身。江美儀早前主持《街巿遊樂園》，被指欺凌顧紀筠個仔陳淩霆，遭網友圍插，仲有指《親親我好媽》一劇因而變倉底貨。出事後唔夠兩個月，《親》劇突然出生天...
2017-02-25
前特首「煲呔曾」入獄，令人感慨良多。有位政壇元老提到此事，有四字評語：「誤交損友」。他對煲呔曾身陷囹圄，甚感不值。 人年長了，見到稀奇古怪的事情多了，才想起老人家的教訓。回憶自己幾歲的時候，爸爸經常跟我說「益者三友，損者三友」，提醒我小心結交朋友。 爸爸少年時讀過幾年私塾，在舊中國社會，已經算是有文化了。當時見到他琅琅上口地說「益者三友，損者三友」，不知來源。長大後去查找，才發現原來是出自孔子的《論語》。 原文是：孔子曰：「益者三友，損者三友。友直，友諒，友多聞，益矣。友便辟，友善柔，友便佞，損矣。」 小時候聽到這兩句話以為是在講「三個朋友」，原來是指三種人。幾句話的白話翻...
2017-02-25
三冠大賽次關花旗銀行香港金盃和速度系列次關女皇銀禧紀念盃於周日上演。三冠大賽創立於九一至九二年度，把董事盃、香港金盃和遮打盃編為關次，香港金盃的路程曾經變動，首設三冠時跑千八米，翌年改為二千米迄今。 ...
2017-02-25