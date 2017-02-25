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日報新聞 > 港聞

﻿STEM數碼地圖出爐 活動多集中市區

2017-02-25 列印
        政府近年大力推動STEM（科學、科技、工程及數學）教育，裘槎基金會一項研究發現，全港有一百四十四間在本學年提供STEM相關課外活動的機構，包括學校、非牟利團體、私人機構等，舉辦逾千項活動，但活動只集中在市區，新界區如屯門、天水圍的活動分佈相對較少。基金會把這些科學活動的資料製成數碼地圖，方便學校、家長和學童查閱，安排課外活動。

        裘槎基金會透過編寫STEM學習活動發現，於一五一六學年，該一百四十四間機構共提供一千零七十四項STEM相關課外活動，供六至十八歲學生參加，但只有九項活動內容橫跨STEM內的四個範疇，佔整體不足百分之一。研究又發現，活動多集中在油尖旺、港島和九龍區，但屯門、天水圍等則較少。

　　基金會董事局成員、浸大校長錢大康認為，不少舉辦機構一般只精於STEM其中一個範疇，跨學科活動難求，故基金會未來會舉辦活動，促進各機構間的合作，也希望本地科研學者和大學生一同參與，推動STEM發展。
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