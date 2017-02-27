﻿本報調查揭多處違規 迷你倉火劫 危機未解

去年六月牛頭角時昌迷你倉四級火，兩名消防員殉職，引起社會關注迷你倉的火災陷阱，消防處事後展開全港巡查，至今發出逾二千四百張消除火警危險通知書，然而本報記者上周抽樣巡查發現，多間工廈內的迷你倉仍然「無王管」，有窗戶遭圍板密封、有疑似易燃罐筒放在走火通道，有迷你倉內物品堆疊過高，亦有涉嫌改裝間隔，更有逃生大門一半被大櫃阻塞。奪命大火發生八個月後，迷你倉火警風險依然普遍存在。



消防處去年中至今雷厲巡查全港迷你倉，普遍發現有火警危險，包括分拆大量迷你倉令疏散距離變長、窗口不足導致火警時熱煙和氣體不能散去、貯存物品過高、逃生出口受阻等，消防處已發出通知書，勒令有關營運商糾正。



儲物櫃擋出口 半年未清理



本報記者上周佯裝顧客，往葵涌、柴灣和觀塘三區多間迷你倉了解。在葵涌長榮工業大廈時昌迷你倉，其中一個緊急逃生出口放置一個大貯物櫃，阻塞半邊逃生門，職員解釋有租戶未取走物品，短期內會清理，但貯物櫃上告示卻於去年八月發出，顯示可能已擺放該處半年。記者佯裝想租用一個迷你倉，職員帶往參觀，兩旁小倉內物品被堆疊高至近天花，更有租戶用掛勾將物品掛至高位，不符消防處規定貯存物品與天花板之間的距離不可少於一米。該職員表示，如有租戶放置物品過高，「會提醒放返低啲。」



在葵涌百新大廈儲存易迷你倉，迷你倉佈局與展示的平面圖不符，圖示可通往其中一個逃生出口的走廊，盡頭竟被鐵板封阻，並有紙箱堆疊，疑有人擅自改裝，利用逃生通道空間存貨。記者從該迷你倉內的洗手間窗戶外望，發現以圍板封住多個窗口，一旦發生火警勢阻礙灌救。



去年迷你倉大火後，多間迷你倉貼出告示，列明租戶不可貯存天拿水、油漆等易燃物品。不過，在柴灣勝景工業大廈、佔地三層的寶富迷你倉，記者見工人在通道上擺放疑似油漆鐵桶。職員透露，該店一樓是地舖，吸引不少裝修工人租倉擺放工具。職員又建議租戶可以自行用圍板遮擋陽光，讓物品免受照射，只要不改動間隔，該店不干預。



業界拒改闊走火通道



過去八個月，消防處嚴厲巡查全港迷你倉，截至上周三巡查近八百八十五間迷你倉，普遍發現不同火警危險，共發出二千四百一十張「消除火警危險通知書」。不過迷你倉火警隱患仍未消除。事實上，迷你倉業界對當局的規管，並非照單全收，例如當局規定走火通道闊二點四米的要求，業界普遍反對，認為要大規模改裝才可做到，且會令租金上升。迷你倉總會早前聘請防火專家研究替代方案，將於今日公佈。



立法會議員林卓廷表示，以消防處人手，巡查未必足以根治問題，對於當局擬發牌規管，他認為可引入釘牌、扣分制度，可更有效規管。