﻿特首選戰最新民調 林鄭民望追上 與曾俊華扳平

特首選戰提名期將於本周三結束，選情將進入新階段。《星島日報》委託「精確市場研究集團」（CSG Research）進行民調，以電話隨機訪問了八百零二名市民，了解民意認為誰「最適合」及「最有能力」做特首，結果反映早前在其他民調落後的林鄭月娥有後來居上之勢，在這次民調「最適合」一題，曾俊華與林鄭月娥所得支持率極之接近，曾以四成二略勝林鄭一個百分點；而「最有能力」方面，林鄭以四成八拋離曾十個百分點。調查又發現，年輕人較支持曾俊華，年長市民則較支持林鄭。



《星島日報》委託市場研究公司「精確市場研究集團」（CSG）進行這次有關特首選舉的民調，該公司是具三十年歷史的亞太區大型市場研究公司，並屬世界第九大市場研究公司INTAGE的成員。CSG以電話隨機抽樣方式訪問八百零二位年齡介乎十八歲至六十歲以上的市民，問他們「邊一位最適合做下一屆特首？」及「邊個最有能力做下一屆特首？」



林鄭支持者 愈年長愈多



在「最適合」方面，林鄭及曾俊華「叮噹馬頭」，曾俊華獲百分之四十二點三三的支持率，而林鄭則有百分之四一點十一四，曾僅勝一個百分點。



以年齡層而言，年輕組別傾向支持曾俊華，十八至二十九歲的受訪市民中，六成半支持曾，相反只有兩成人支持林鄭，但情況隨著受訪者年齡上升而逆轉，在四十至四十九歲組別中，支持林鄭的有四成三，而支持曾的有四成一，差距在五十至五十九歲組別進一步擴大，該組別有四成七支持林鄭，只有三成六人支持曾，到六十歲以上支持林鄭的更達五成二，支持曾的只有三成三，整體而言，支持林鄭的女性比曾俊華多。



胡官支持率勝葉劉



在「最有能力」方面，林鄭獲百分之四十八受訪者支持，曾獲百分之三十七點六四的支持，即林鄭拋離曾逾十點三個百分點。同樣，愈年輕的受訪市民傾向認為曾較有能力，而愈年長則認為林鄭較有能力。



至於早前表示已夠票入閘的胡國興，無論在「最適合」及「最有能力」方面，都遠遠落後於林鄭和曾俊華，但較仍未夠票的葉劉淑儀好。在「最適合」方面，逾百分之八受訪市民支持胡，拋離只有百分之四支持率的葉劉。在「最有能力」方面，約百分之五點九受訪市民選胡，而選葉劉的則有百分之五點七。