﻿考官經驗豐富 為前飛行總會會長

這次飛機事故沒造成任何地面傷亡，只有兩人受輕傷，可謂不幸中之大幸。而這份「幸運」，不得不歸功於當時機上的考官——香港飛行總會前會長任德聰的臨危不亂，以及其高超的駕駛技術。



港最資深飛行教練



現年六十五歲的任德聰，擁有三十六年駕駛飛機的經驗，是本港飛行經驗最豐富的教練之一。他早年在加拿大升讀大學時，主修機械工程，並於一九八一年，在當地考得私人機師執照。他回港後加入香港飛行總會成為會員，之後又往美國深造。一九八七至九七年間，他先後在香港考獲飛機教員資格，以及直升機私人牌照，成為業餘小型飛機教練。



任德聰對飛機的熱情，更影響至兩名胞弟及兒子。其子任家榮，當年在十七歲時考獲飛行執照，是本港考獲飛行執照的最年輕機師。