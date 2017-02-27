﻿中移動又「死機」 用戶斥不能接受

中國移動繼上月初出現網絡故障後，昨午再次「不能移動」。大批中移動用戶昨在其facebook專頁上投訴電話及網絡沒有訊號，形容是「完全不能接受的服務！」中移動解釋，由於電力配套故障，導致客戶的數據及話音服務受影響。經過兩個多小時搶修後，服務已陸續回復正常。



昨午近兩時，中移動再次出現大規模故障，大批用戶在其facebook專頁留言「洗版」，以示不滿。有用家稱「成日都無訊號，今（昨）朝到o依家電話又打唔出打唔入」、「無網絡，電話無打出，接收，全面同外界失聯絡」、「 啱啱死完冇幾耐咋喎，成日都咁死，完約一定轉台」。



中移動之後在專頁上解釋，指由於電力配套出現故障，因此導致客戶的數據及話音服務受到影響。至下午四時許，有關服務已陸續回復正常。公司對受影響的客戶深表歉意。