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﻿男生便服日穿校裙受罰惹熱議

2017-02-27 列印
■據稱在屯門一中學的男生，早前在便服日穿校裙上學，結果遭懲罰。
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　　便服日着女裝惹爭議！有自稱屯門宣道中學學生日前在facebook專頁「名校Secrets」上撰文，指上周學校便服日期間，一群中四男生向女同學借來校裙穿着，由於「男扮女生」驚動學校訓導主任，要求男生更換便服。惟有男學生認為校方無理，在午膳時間又換回校裙外出吃飯，再遭訓導主任截停。

　　相關帖文上載不足兩日，已引來逾千網民熱烈回應。有留言認為，「校服代表咗學校，不論男裝女裝咁樣着嚟取笑本來就唔係幾啱」；亦有人表示，「中學時有班人一齊做過呢啲喪野，一齊俾人周，呢個回憶你老咗諗返起都過癮。」

　　宣道中學校長吳聲展昨發表聲明，指校方仍需了解事件，暫未有處分決定，但指校規已說明男女生校服式樣。
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