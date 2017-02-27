 Advertisement
  • 2017年2月27日 星期一
  • 16º
  • 56%
熱門： 曾俊華天氣陳茂波黎明吳婉芳

日報新聞 > 港聞

﻿梁振英將增補為全國政協委員

2017-02-27 列印
■梁振英昨出席活動時未有回應事件。
Previous Next

　　全國政協常委今日一連兩日召開會議，政協常委陳永棋透露，特首梁振英出現在政協委員增補名單上，但暫未列出梁會否晉升做政協副主席，他相信梁之後或會更上一層樓。梁振英昨未有回應增補為政協委員會否與特首職權有衝突。

　　身處北京的陳永棋昨確認議程包括增補四名委員，名單包括特首梁振英，至於政協大會期間會否推選梁為政協副主席，他只說會有「人事事項」，未有具體內容，但認為「梁振英唔參選下屆特首，或者先增補，將來或者可以更上一層樓，為國家同香港做多些事」。除了梁振英，其餘二人包括中銀監主席尚福林、商務部部長高虎城及發改委主任徐紹史。

　　梁振英昨出席活動時未有對成為增補政府委員作回應，在台上發言時提及，特首經選舉產生後，中央政府的任命並非禮節性質，如果只談選舉，不談中央實質任命，並不準確。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd