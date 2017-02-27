﻿《成報》女高層家遭淋紅油

《成報》昨日再發聲明，稱昨清晨時份，一名早前報稱被跟蹤及被張貼抹黑單張的女高層，在警方保護下返回東九龍寓所時，發現有人於其單位外張貼印有她及《成報》主席谷卓恒照片的單張，又在大門及牆上淋潑紅油。該名女高層已即時報警處理，而今次已是《成報》本月來第四次報警。



聲明中，《成報》又強烈譴責不法份子目無法紀，以類似黑幫的暴力威嚇手法，嚴重破壞法治，促請警方盡快緝拿歹徒歸案，並將幕後主腦繩之以法。聲明又稱，《成報》連日來屢次遭受政治恐嚇，跟本港特首選舉有關，是一次有組織的大規模政治威嚇。