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﻿中信大廈捱撞 航拍機「墜毀」

2017-02-27 列印
　　金鐘發生「墜機」事件！昨凌晨一時許，中信大廈一名保安忽聞大廈外傳來一記巨響，於是循聲察看，詎料竟發現兩名青年男女，疑在操控一部航拍機時不慎撞上大廈外牆，遂報警處理。

　　警方到場檢走肇事航拍機，並將兩名青年帶進大廈調查，證實大廈沒有財物損失，案件不涉刑事成份，遂口頭警告該名二十四歲姓黎女子，切勿在市區範圍內使用航拍機，之後將兩人放行。案件列為雜項處理。事後該女子登上男伴一輛Audi私家車離開。
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