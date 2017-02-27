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﻿「頭條Jetso」撐香港拳王 勁送親筆簽名拳套及拳賽門券

2017-02-27 列印
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　　「頭條Jetso」App着數NO.1，送禮之餘緊係要撐吓自己人！今期勁送香港拳王曹星如（Rex）親筆簽名拳套及《王者對決2》門券。「神奇小子」阿Rex將會喺三月十一日再次出擊，喺灣仔會議展覽中心同日本嘅現任WBO亞太區冠軍向井寬史爭奪三條金腰帶，呢場世紀《王者對決2》真係萬眾期待！難得阿Rex係特訓之餘都想同頭條讀者玩番個有獎遊戲，O依家只要係「頭條Jetso」App答中簡單問題，就有機會獲得曹星如親筆簽名拳套、拳賽紀念品或《王者對決2》拳賽門券兩張，名額共九名，遊戲玩到星期五，真係不容錯過！快啲用「頭條Jetso」App贏門券，現場見證香港拳王風采啦！
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