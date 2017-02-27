 Advertisement
  • 2017年2月27日 星期一
  • 16º
  • 56%
熱門： 曾俊華天氣陳茂波黎明吳婉芳

日報新聞 > 港聞

﻿心房顫動易中風 及早檢驗降風險

2017-02-27 列印
■香港心臟專科學院引入可提供簡易房顫測試的血壓監測器。
Previous Next

　　本港患上心房顫動個案有上升趨勢，患者的中風風險較一般人高出五倍。香港心臟專科學院最近引入一款振盪式血壓監測器，量血壓同時提供簡易房顫測試，能提高發現房顫機會，降低房顫患者中風的風險。

　　港大醫學院內科學系臨牀助理教授、香港心臟專科學院院士陳栢羲指，近年引入的振盪式血壓監測器，使用過程需時約兩分鐘，較傳統需要十多分鐘的心電圖機檢查快速，使用時像量血壓般，將監測器套上手臂後，可顯示血壓及有否患房顫，準確率達八成三，建議高血壓患者或家庭醫生醫務所購入有關儀器，及早驗出房顫患者以接受治療。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd