﻿熟年男女 不婚激增

香港「孤男寡女」人數不斷上升。最新人口統計發現，從未結婚人口比例於過去十年間上升，三十至三十九歲不婚港女由兩成七增至三成，四十至四十九歲男性從未結婚的比例在同期亦由一成四顯著升至一成八。跨境婚姻狀況亦起變化，愈來愈多港女與內地男士結婚，去年每三對跨境婚姻就有一對是港女嫁給內地男士。



統計處發表去年中期人口簡要結果，總人口升至七百三十四萬人，按年增長百分之零點六，較十年前增加四十八萬人。



人口結構繼續陰盛陽衰，扣除外籍家庭傭工人口後，去年每一千名女性就有九百二十五名男性，較十年前每千名女性有九百六十一名男性，差距擴大。



逾三成港女嫁內地漢



港人婚姻狀況方面，在二十至四十九歲人口中，從未結婚的比例在過去十年間有所上升，其中三十至三十九歲人士中，男性從未結婚的比例維持在三成九；而女性則由十年前的兩成七上升至去年的三成。在四十至四十九歲人口中，男性從未結婚的比例於十年間由一成四顯著上升至一成八；女性升幅則較小，由一成四上升至一成六。



跨境婚姻成趨勢，愈來愈多港女與內地男子結婚，由二十年前每二十對跨境婚姻夫婦僅有一名是港女；至十年前每五對便有一名是港女；去年更增至每三對就有一名港女。統計處處長鄧偉江表示，近年中港學生交流，加上兩地公幹活動頻繁，中港婚姻愈見普遍， 跨境婚姻不再是「好大年紀嘅男性拎彩色電視機返農村揾新娘」的經濟婚姻，變成不少港女遇上心儀的內地男子。



65歲以上佔人口16%



統計處發現，人口持續老化，截至去年全港有一百一十六萬名 六十五歲以上的長者，佔全港人口一成六，十年增幅達四個百分點，老化速度較以往增加一倍。年齡中位數亦由十年前的三十九點六歲，上升至四十三點四歲。