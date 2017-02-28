﻿熟年男女 不婚激增

統計處發表去年中期人口簡要結果，總人口升至七百三十四萬人，按年增長百分之零點六，較十年前增加四十八萬人。
人口結構繼續陰盛陽衰，扣除外籍家庭傭工人口後，去年每一千名女性就有九百二十五名男性，較十年前每千名女性有九百六十一名男性，差距擴大。
逾三成港女嫁內地漢
港人婚姻狀況方面，在二十至四十九歲人口中，從未結婚的比例在過去十年間有所上升，其中三十至三十九歲人士中，男性從未結婚的比例維持在三成九；而女性則由十年前的兩成七上升至去年的三成。在四十至四十九歲人口中，男性從未結婚的比例於十年間由一成四顯著上升至一成八；女性升幅則較小，由一成四上升至一成六。
跨境婚姻成趨勢，愈來愈多港女與內地男子結婚，由二十年前每二十對跨境婚姻夫婦僅有一名是港女；至十年前每五對便有一名是港女；去年更增至每三對就有一名港女。統計處處長鄧偉江表示，近年中港學生交流，加上兩地公幹活動頻繁，中港婚姻愈見普遍， 跨境婚姻不再是「好大年紀嘅男性拎彩色電視機返農村揾新娘」的經濟婚姻，變成不少港女遇上心儀的內地男子。
65歲以上佔人口16%
統計處發現，人口持續老化，截至去年全港有一百一十六萬名 六十五歲以上的長者，佔全港人口一成六，十年增幅達四個百分點，老化速度較以往增加一倍。年齡中位數亦由十年前的三十九點六歲，上升至四十三點四歲。