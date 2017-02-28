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日報新聞 > 港聞

﻿加薪幅度跑輸租金升幅

2017-02-28 列印
■在四十至四十九歲的人口中，未婚的男性比例升幅較女性高。
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　　打工仔為兩餐，營營役役。統計處最新數字顯示，現時港人收入中位數為一萬五千元，扣除通脹影響後，十年來實質升幅不足一成，追不上本港租樓租金在同期間勁升近一倍。

私宅月租較十年前倍增

　　統計處最新數據顯示，不計外籍傭工，全港有超過三百四十一萬名打工仔，家庭住戶每月收入中位數由○六年的一萬七千二百五十元，上升四成半至去年的二萬五千元，個人收入中位數則由一萬元增加一半至去年的一萬五千五百元，扣除通脹影響後，實質升幅只有百分之九點六。租戶的月租中位數去年為二千一百八十元，處於較低水平的原因是當中有大部份公營房屋租戶；私人住宅單位租戶的月租中位數為一萬元，比十年前增加近一倍，換言之，打工仔薪金升幅遠遠跑輸租金升幅。
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