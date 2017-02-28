﻿主打民生青年經濟 林鄭發表政綱 倡試驗居屋出租

特首選舉參選人林鄭月娥昨天發表完整政綱，主張「主打民生青年經濟」，民生方面以「關顧民生、紓解民困」為綱，提創新措施，包括在交通上建議政府利用從港鐵收取的股息，削減長途車費；在住屋上提出「居屋出租試驗計劃」研究讓二十五萬個未補地價的居屋業主，透過社企出租單位，以增加供應。她指，已獲逾四百個提名，將於今早交表參選。



林鄭發表以「同行建共識 經濟民生齊推進」為題的完整政綱，包括四大重點，民生重點「關顧民生、紓解民困」，公務員主張「簡政放權、提升士氣」，經濟提及「政府角色、推動發展」，而青年方面就提出「誠邀青年、並肩同行」。



建議用港鐵股息削長途車費



民生政策為亮點，她建議運用政府從港鐵收取的股息，削減長途車費。她指，政府是港鐵大股東，佔七成半股份，每年獲派約四十億元股息，以部份股息來降低普羅大眾的長途車費，可讓數以十萬計市民受惠。



住屋問題，她會致力重建置業階梯，提出在居民之上，構建多一層中產家庭可負擔的「港人首置上車盤」助「上樓」；她又提「居屋出租試驗計劃」，研究容許二十五萬個未補地價的居屋業主，透過社企把單位在市場放租，以增加租住單位的供應。



在醫療方面，她提出盡快落實已預留二千億元撥款的十年公營醫院發展計劃，並研究擴充正在興建的中文大學醫院的規模。她並提出為尚未有法定註冊制度的醫護人員包括臨牀心理學家、言語治療師、營養師等引入註冊制度，確保專業水平，保障市民權益。



教育方面，她提出擱置於小三推行全港性系統評估（TSA／BCA）；在扶貧安老助弱上，積極地把「關愛基金」資助的措施恒常化，並考慮在政府內成立「兒童事務委員會」。另外，在政制改革方面，她指要以最大努力在八三一框架下營造氛圍，而二十三條立法會謹慎行事，兩項議題她都無表明會否推動。



公屋聯會主席王坤指，林鄭提出的「居屋出租試驗計劃」民間討論已久，但這次是首次有政府聲音提倡，認為有關政策如出租予正輪候公屋的基層市民或白表申請人，有助解決公屋輪候問題，但具體操作以房委或房委統籌處理。他又認為，削減車費的政策可幫助基層。



