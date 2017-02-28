﻿邀請有志青年 參加各諮詢委員會

多名特首參選人都關注青年政策，林鄭認為，要鼓勵青年積極參與議政、論政和參政，利用各種媒介擴闊政府與青年對話，並邀請有志公共事務的青年，不論政見，自薦參加法定組織及各諮詢委員會。



她提出，設立由政務司司長主持的「青年發展委員會」，督導相關政策局及部門推動青年發展工作，而該委員會考慮至少起用一定比例的青年委員會，亦會探討增設院校代表的可行性。



在青年參政方面，經改組中央政策組將設立包含不同界別青年人的全職合約僱員，擬招聘二十至三十名有志於政策及項目研究、來自不同專業的青年人，以非公務員合約形式加入政府。



她又提出青年議政，要求各政策局委任更多來自不同界別的青年成為法定組織及委員會委員，共商政事。