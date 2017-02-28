﻿改組中央政策組 提升公眾參與度

林鄭的政綱在「公務員」及「經濟」兩方面着墨不少，她提出改組中央政策組， 擔當統籌跨局跨部門政策制定和共同審視項目的工作；在經濟方面，她提出稅務新方向，引入兩級制利得稅，又擬設立金融領導委員會。



林鄭提出檢視行政程式，訂立清晰工作目標和行事指引，為前線公務員減壓。她指，會檢視各部門為市民提供的服務有否受到過去兩年「0-1-1」開支削減方案影響，採取相應的措施，又重新研究延長二千年後入職的非長俸公務員的退休年齡至六十五歲，而紀律職系人員則延長至六十歲。她又建議改組中央政策組，使之成為提升公眾參與政策制定和協助處理跨局跨部門項目的政策及項目統籌。經濟方面，她建議引入兩級制利得稅，為企業尤其是中小企及初創公司，減輕稅務負擔，另引入額外稅務扣減，以鼓勵研究及開發。



