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﻿曾俊華：不是「泛民代言人」

2017-02-28 列印
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　　上周六率先報名參選、正式成為特首選舉首名候選人的曾俊華，昨天出席民主黨前主席劉慧卿網台節目，被問到是否「泛民代言人」，他認為自己有不同政治光譜的提名，比對手林鄭月娥優勝。

　　他在社交網站上載最新宣傳短片，以「團結拍住上」為主題，指自己是否曾俊華並非最重要，「因為相信一個人，不如相信每一個人」，需要靠大家拍住上，建立香港的未來。
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