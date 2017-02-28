﻿消瘦34磅 碌柚葉掃身

劉夢熊淪為階下囚一年多，昨天離開囚牢時，精神不錯，跟在場記者有說有笑。恢復自由身的劉夢熊，體形明顯較以往消瘦，他笑言減肥成功，是過去數年夢寐以求的事，這次入獄，足足瘦了三十四磅，他笑言隨後會碌柚葉沖涼，驅去霉運。昨天在赤柱監獄外，有支持者等候他出冊，有人在他頭上淋碌柚葉水，劉夢熊低頭接受。



被問及出獄心情，劉夢熊即場引用明朝詩人于謙的《石灰吟》，吟誦「千錘萬鑿出深山，烈火焚燒若等閒。粉身碎骨全不怕，要留清白在人間。」該詩意指開採石灰的過程艱難，而石灰不怕被烈火焚燒或粉身碎骨，只欲把一身清白留在人間。劉夢熊自比石灰，意謂面對任何考驗，從容不逼，以抒其清白之志。



而劉夢熊紅顏知己何綺雲昨日一早駕車到赤柱監獄外等候。劉夢熊接受完採訪後，登上其七人車，一行人等返回沙田御龍山的寓所。