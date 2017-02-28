 Advertisement
  • 2017年2月28日 星期二
  • 15º
  • 67%
熱門： 曾俊華胡國興奧斯卡劉夢熊Nokia 3310

日報新聞 > 港聞

﻿七警案再有三人上訴

2017-02-28 列印
　　七名警員早前因在佔領行動期間襲擊前公民黨成員曾健超，被判罪成及判監兩年，其中三名被告早前已提出上訴。律政司發言人昨表示，再接獲另外三名被包括高級督察劉卓毅、偵緝警員陳少丹和關嘉豪，就定罪及刑期提出上訴的上訴通知書。

黎棟國︰大會未違《公安條例》

　　另外，兩個警察員方協會近四萬名成員及家屬早前舉行特別會員代表大會聲援七警，但有指活動屬非法集會，保安局局長黎棟國昨指，兩個協會舉行的特別會員大會所討論屬專業和業務性質，警方早前已發聲明指不違反《公安條例》。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd