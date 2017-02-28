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﻿逸東邨火警釀爆炸 女戶主命危

2017-02-28 列印
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　　東涌一名獨居老婦，昨疑在單位煲水後忘記熄爐，以致煲乾水釀火警，單位付諸一炬。消防花約半小時撲滅火警，調查後相信起火原因無可疑，火警中包括單位女戶主在內共三人送院，其中女戶主命危。

　　現場為逸東邨居逸樓二十五樓一單位，昨早約九時半，六十九歲姓許女戶主，疑煲水後忘記熄爐，引致煲乾水着火。她見發生火警一度自行撲救不果，手腳受傷及吸入濃煙退出單位外。

　　多名住客見發生火警報警，消防員到場時，火舌破窗而出，及傳出多次爆炸聲響；約一百名住戶疏散到地下安全位置。消防約半小時後撲滅火警，肇事單位嚴重燒毀。消防調查後，相信起火原因無可疑。女戶主及兩名吸入濃煙不適長者事後獲送院，其中女戶主手面及腳受傷，治療後情況危殆，兩名男女長者治療後情況穩定。
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