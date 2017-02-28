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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌14點

2017-02-28 列印
　　美國股市本周首個交易日走軟，杜指中段報二○八○七點，跌十四點；納指則報五八四四點，跌零點六二點。滙控美國預託證券價格中段見六十二點六一港元，跌零點三九港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點九五港元，升零點四港元。紐約期金中段報每盎司一千二百五十六點九美元，無升跌；紐約期油則報每桶五十四點二三美元，升零點二四美元。
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