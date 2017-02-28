﻿無戴安全帶 貨車撞壆司機拋出

九龍塘發生司機疑沒有佩戴安全帶，撞車時被拋出車外重傷意外！一輛貨車昨晨載着一對叔侄女，駛至窩打老道一個彎位時，貨車疑閃避切線車輛失控撞壆後翻側，司機拋出車外，其侄女受傷被困，報警後兩傷者獲送院。



受傷一對叔侄女姓趙，叔叔六十歲，侄女三十歲，昨晨七時許，趙駕駛貨車載着侄女沿窩打老道向獅子山隧道上斜，駛至龍翔道支路一個彎位時，疑閃避切線車輛失控，貨車撞路中分隔石壆後反彈路邊向左翻側，司機被拋出倒臥快線上，頭手及腳受傷，車內其侄女撞傷手腳輕傷。



一輛警車路過見狀停於快線，阻擋其他車輛，以免撞及路上受傷司機，報警後召救護車及消防到場將兩傷者送院，司機治療後情況嚴重，其侄女無礙出院。警方正調查是否有人未扣好安全帶致拋出車外及意外原因。