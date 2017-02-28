﻿缺糧水生病受傷 愛協救回 獲救貴婦狗供有心人領養

早前有寵物店老闆因將十三隻未賣出的貴婦狗放置在屯門工廈內，僅留下一碗水及食物，令狗隻出現皮膚細菌感染、耳朵發炎及過瘦等問題。報稱為寵物店東主的被告被判殘酷對待動物及沒為畜養狗隻領牌罪成，上月被判監兩星期及罰款五百元。案件已告一段落，而案中被虐的十三隻貴婦狗被救出時雖各有不同的傷勢，經過愛護動物協會的悉心照料後，大部份狗隻現已回復健康，稍後便能開放領養。記者 黃顯晴



本案的四十九歲被告賴錦偉報稱事發前開設寵物運輸及美容店，涉案的貴婦狗原是顧客寄存但被遺棄，或因年紀大而賣不出才存放在工廈單位內，裁判官斥被告作為寵物店老闆但只顧牟利，被告在警誡下稱不知自己的做法是殘酷對待動物。



虐待動物可囚三年



針對出售動物的情況，漁護署將於今年三月二十日實施新規例，規定任何人士出售狗隻，不論是寵物店的商業活動、或是普通市民出售自己的寵物狗隻，均須領有適當的牌照或許可證。



根據新修訂的《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》，無適當牌照或許可證而售賣動物的最高罰款將增至十萬元。新例生效後，署方亦只會向「適當的」人士簽發牌照，若有人曾觸犯的虐待動物的罪行，可能不會被視為合適的牌照持有人。



另根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人士如採取或不採取行動而導致動物遭受不必要的痛苦，即可界定為虐待動物的行為。一經循簡易程序定罪，最高可被罰款二十萬元及監禁三年。



每年八百宗懷疑虐待個案



愛協數據顯示，平均每年有七百至八百宗懷疑虐待動物個案，經調查後被轉介至警方或漁護署繼續調查的個案約有七至八十宗，而每年檢控的案件則不多於十五至二十宗，但當中被送上法庭的個案有超過九成半都有愛協的協助參與及促成。



愛協檢核部副總監麥明樂認為，有關個案宗數的落差是由於檢控時需符合特定條件。根據《裁判官條例》，罪行的追溯期只有六個月，即檢方必須在懷疑虐待動物案件發生當日（或警方收到舉報當日）的六個月內，將涉案疑犯拘捕並送上法庭。若在期限未能完成上述程序，案件只能終結。



麥指，曾經有個案是明知懷疑虐待動物的主人已離境，警方亦已通知邊境一旦涉案人士回港即可請他協助調查，但該主人卻一直沒有回港，遺憾地「一到夠鐘就完」。他直言，現行沿用八十多年的保護動物的條例「過時」，不能符合現今市民的期望。



團體促修例保護動物



協會希望當局考慮檢討、修改保護動物的相關法例時，或可考慮在《防止殘酷對待動物條例》中加設附例，使檢控虐待動物案件時可不受六個月時限的限制，再配合不同的動物相關規例去規管業界及市民大眾。