﻿缺糧水生病受傷 愛協救回 獲救貴婦狗供有心人領養

本案的四十九歲被告賴錦偉報稱事發前開設寵物運輸及美容店，涉案的貴婦狗原是顧客寄存但被遺棄，或因年紀大而賣不出才存放在工廈單位內，裁判官斥被告作為寵物店老闆但只顧牟利，被告在警誡下稱不知自己的做法是殘酷對待動物。
虐待動物可囚三年
針對出售動物的情況，漁護署將於今年三月二十日實施新規例，規定任何人士出售狗隻，不論是寵物店的商業活動、或是普通市民出售自己的寵物狗隻，均須領有適當的牌照或許可證。
根據新修訂的《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》，無適當牌照或許可證而售賣動物的最高罰款將增至十萬元。新例生效後，署方亦只會向「適當的」人士簽發牌照，若有人曾觸犯的虐待動物的罪行，可能不會被視為合適的牌照持有人。
另根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人士如採取或不採取行動而導致動物遭受不必要的痛苦，即可界定為虐待動物的行為。一經循簡易程序定罪，最高可被罰款二十萬元及監禁三年。
每年八百宗懷疑虐待個案
愛協數據顯示，平均每年有七百至八百宗懷疑虐待動物個案，經調查後被轉介至警方或漁護署繼續調查的個案約有七至八十宗，而每年檢控的案件則不多於十五至二十宗，但當中被送上法庭的個案有超過九成半都有愛協的協助參與及促成。
愛協檢核部副總監麥明樂認為，有關個案宗數的落差是由於檢控時需符合特定條件。根據《裁判官條例》，罪行的追溯期只有六個月，即檢方必須在懷疑虐待動物案件發生當日（或警方收到舉報當日）的六個月內，將涉案疑犯拘捕並送上法庭。若在期限未能完成上述程序，案件只能終結。
麥指，曾經有個案是明知懷疑虐待動物的主人已離境，警方亦已通知邊境一旦涉案人士回港即可請他協助調查，但該主人卻一直沒有回港，遺憾地「一到夠鐘就完」。他直言，現行沿用八十多年的保護動物的條例「過時」，不能符合現今市民的期望。
團體促修例保護動物
協會希望當局考慮檢討、修改保護動物的相關法例時，或可考慮在《防止殘酷對待動物條例》中加設附例，使檢控虐待動物案件時可不受六個月時限的限制，再配合不同的動物相關規例去規管業界及市民大眾。