﻿松鼠狗受虐人道毀滅 被告稱好後悔

一隻迷你松鼠狗去年八月受虐後被遺棄於將軍澳愛護動物協會中心外，狗隻身上有多處傷痕，兩周後松鼠狗疑因傷勢嚴重而遭人道毀滅。四旬美甲師被控殘酷對待動物罪，和沒有根據及按照牌照而畜養狗隻罪共二項控罪，案件昨提堂押後至下月十三日再訊，被告獲准以一萬元保釋。裁判官問被告對押後案件有何感想，被告指「我好後悔放低咗佢」。



控方庭上透露，松鼠狗為被告張碧珊（四十一歲）的寵物，愛護動物協會發現松鼠狗被棄於將軍澳坑口辦事處外，經獸醫檢查後發現松鼠狗的肛門出血，嘴部亦有疑被用鐵線捆綁過的痕跡，松鼠狗於同年九月遭人道毀滅。



控罪指，張於去年八月二十八日，在處所內畜養動物即一隻迷你松鼠狗，而所採用的方式可能導致該動物受到不必要或原可避免的痛苦。另一控罪指，張沒有根據及按照漁農自然護理署署長發給的牌照而畜養一隻超過五個月的狗隻。



