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﻿灣仔天降飛刀 擊中女傭後腦

2017-02-28 列印
　　灣仔發生天降飛刀險奪命意外！昨早十時許，一名菲傭（五十五歲）購買垃圾鏟後，路經石水渠街灣仔街市對開時，高處突然墮下一把長約二十五厘米的摺刀，不偏不倚擊中其後腦，頓時頭破向流。幸摺刀未有打開，傷者並非被刀鋒所傷，否則後果堪虞，傷者報警求助。

　　救護員到場為事主包紮後送院治理，其間菲傭仍緊抓着新買來的垃圾鏟到院。警方封鎖現場調查後，尋獲一名搭棚工人，其後連同現場檢獲的摺刀一併帶署調查。案件現列高空墮物處理，交由灣仔警區刑事調查隊跟進。
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