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﻿陳茂波官邸僅斥83萬修葺

2017-02-28 列印
　　財政司司長陳茂波早前被指要求建築署翻新官邸，估計花費逾百萬元公帑。財政司司長辦公室昨指，修葺財政司司長官邸費用為八十三萬元。

　　財政司司長辦公室發言人表示，財政司司長官邸有八十年歷史，是一座二級歷史建築，包含一幢兩層的獨立式平房及戶外花園，對上一次大型維修是在○七年。

  發言人指由於不少建築和設施破損，遂建議進行修葺和修復工作，按現時預算開支約八十三萬元，當中包括三十九萬元用作修復建築物和地台的耗損、四萬元更換破損地毯、十八萬元修復外牆油漆、十六萬元更換部份破舊家具和裝置，以及約六萬元工程應急費用，預計工程將於三月完成。

  下屆財政司司長上任時，將毋須再次進行同類工程。
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