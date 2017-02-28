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﻿去年訪港客減4.5％ 今年料再跌

2017-02-28 列印
■劉鎮漢指，去年訪港旅客較前年下跌百分之四點五。
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        香港旅遊發展局總幹事劉鎮漢昨出席立法會經濟發展事務委員會會議，指去年訪港旅客人次約有五千六百多萬，較前年下跌百分之四點五，當中內地訪客減少百分之六點七，整體過夜旅客則輕微下跌百分之零點五。他預期，今年訪港旅客會下跌百分之二點二。

        劉鎮漢指，今年旅遊業狀況預計整體訪港旅客會下跌百分之二點二，當中過夜旅客預計有百分之一增長，但即日來回旅客則下跌百分之五。他又指，由於匯率和外圍經濟不明朗影響旅客消費意欲，預計今年旅客的人均消費會下跌百分之五點二。

　　他指，今年為香港回歸二十周年，將推出多個大型活動吸引旅客，包括舉辦夏日派對、重新包裝中環打造舊中環項目，提升香港的旅遊形象，並繼續以吸引更多高消費的過夜旅客為目標。
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