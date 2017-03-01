﻿躍升內地富豪榜第三位 順豐速遞王 發跡舖曝光

順豐控股股價漲不停！上周五在深圳上市後，昨天持續第三天漲停板，市值升至二千七百九十二億元（人民幣，下同），創辦人王衛身家暴漲至一千八百零三億元，晉身中國富豪榜第三位。王衛九十年代在港創業，其「發跡舖」曝光，記者見到，順豐昔日在砵蘭街的地舖現變成一家電單車維修店，附近速運店的職員指順豐當年處事謹慎，怕被「跣」而不接同行的貨物託運。



順豐控股昨早開盤僅三分鐘，連續第三天漲停，市值升至二千七百九十二億元，按王衛持股量計，其身家暴增至一千八百零三億元，根據《福布斯》中國富豪排名榜，王衛身家已超越馬化騰，登上第三位，僅次於萬達集團董事長王健林和阿里巴巴創辦人馬雲。



王衛七歲時跟父母由內地來港，二十二歲時向父親借十萬元開設順豐速運，替客人運送郵件到內地，被戲稱為「水貨佬」。記者昨午到順豐兩間「發跡舖」視察，王衛最先於九三年在佐敦吳淞街寶靈商業中心二樓開設辦公室；該處現為美容中心，昨午沒有營業。同層開設髮型屋數十年的李先生稱，該舖位九十年代經營速遞，估不到昔日小店現已變成市值近三千億港元的公司。



97年租金僅數千



據悉，王衛使用這個辦公室四年後，因面積太小，遷往太子砵蘭街四二二號地舖，附近有不少風月場所。記者昨天到該舖了解，現址是一間電單車維修公司，老闆表示，知悉該舖上手租戶經營快運公司，他沒見過王衛；舖位當年月租數千元，現在升至近四萬元。



附近一家開業近三十年的香燭店、負責人黃氏夫婦憶述，當年順豐生意不俗，員工每天忙着整理貨物。「點諗到嗰間舖個老闆上埋富豪榜，不過唔羨慕得咁多，呢啲講際遇同緣份。」



行家外判生意 一律拒接



位於界限街的一間快遞店的職員說，當年順豐十分謹慎，不接同行生意。「呢一帶嘅速遞公司如果太多貨，送唔切，都會叫同行幫手，但順豐一律唔接，怕啲貨有問題，俾行家跣。」