﻿票倉集中政商界 林鄭挾579提名入閘選特首

特首選舉提名期於今日結束，被視為大熱的前政務司司長林鄭月娥於昨早遞交五百七十九張提名票，獲確認所有提名有效，正式入閘成為第三位特首候選人。林鄭票倉來自政商界，她又全取六個界別的提名，包括商界（第二）、政協和鄉議局等。三大地產商中，新地、恒基、新世界均提名林鄭，至於合和則分開落注，主席胡應湘提名林鄭，其子胡文新則提名曾俊華。本報記者



林鄭昨早遞交五百七十九個提名參選，並在傍晚獲選舉主任裁定提名有效。她的提名清一色來自建制派選委，票源集中在政商界，其中二百二十三張，即近四成，來自以工商界別為主的第一界別，另一百八十二個提名，即約三成，來自人大、政協等第四界別。林鄭全取六個界別提名，包括飲食界、商界（第二）、漁農界、體育小組、政協和鄉議局的提名。



多個地產商及財團均提名林鄭，四大地產商中，新地董事郭基輝、恒基地產主席李兆基及其子李家傑、新世界集團主席鄭家純及其子鄭志剛，均提名林鄭。



另外，恒隆地產董事長陳啟宗、九倉首席顧問吳光正及其子吳宗權、嘉華集團主席呂志和、信置主席黃志祥等都提名林鄭。



合和兩票「分散投資」



至於合和實業則「分散投資」，主席胡應湘提名林鄭，而其子胡文新早前已提名曾俊華。早前公開表示不提名任何人的長和系主席李嘉誠與次子李澤楷均沒提名，至於長子李澤鉅則跟隨政協界別捆綁提名林鄭。



嘉華集團主席呂志和指，與三位特首候選人都是朋友，其中林鄭實事求是，又認為現時香港需要較務實的人。



至於新地主席兼董事總經理郭炳聯認為林鄭於政綱、經驗及承擔方面有好的表現，因此現時支持林鄭。



指已盡交提名



林鄭已獲五百七十九個提名，如提名與投票意向相同，她只需二十二票，便夠票當選。早前有傳她會提交六至七百個提名，她表示收到的表格已提交，又指知道仍有些選委不選擇提名她或任何一個人，表示可以理解，希望未來日子繼續爭取每一位選委的支持。



另外，林鄭在電台介紹政綱時，被問到七警案，她指案件對她而言感受特別深，因事件由佔中開始，而佔中的引發點是因政改，自言是政改討論的「大旗手」，「如果我處理得好點，沒有佔中，就沒有這件事發生。」