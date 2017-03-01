﻿提名林鄭月娥選委（579票）

界別／選委／票數



飲食界／陳永安、盧浩宏、黃永權、盛智文、胡珠、楊貫一、莊任明、張來鎮（張成雄）、李遠康、邱金榮、楊維、譚兆成、黃傑龍、馮仲佳、楊位醒、鍾偉平、鄧錦輝／17票



商界（第一）／Chugh Manohar Thakurdas、吳天海、余國賢、于健安、Harilela Aron Hari、彭耀佳、余麟春、許漢忠、周維正、孫立勤、馮玉麟、阮蘇少湄／12票



商界（第二）／李德麟、林銘森、方文雄、陳斌、余國春、劉宇新、黃守正、周娟娟、林光如、王惠貞、莊學山、蔡冠深、馬忠禮、楊華勇、陳幼南、吳朱蓮芬、楊振鑫（楊釗）、曾偕明／18票



香港僱主聯合會／黃光耀、徐耀祥、鄺正煒、曾安業、ABATE Duncan Arthur William、鄺永銓、陳紹雄、黃友忠、黃植榮／9票



金融界／黃漢興、鄭松岩、陳智文、陳鳳翔、高美懿（梁高美懿）、謝小玲、傅劍、李民橋、郭錫志、葉德銓、馬陳志、楊恩慈、朱丹璠、馬清煜、孔令成／15票



金融服務界／蔡思聰、鄧聲興、李君豪、楊玳詩、謝湧海、張德熙、馮煒能、李惟宏、李月華（朱李月華）、陳銘潤、李耀新、張為國、李細燕、李佐雄、閻峰、余維強／16票



香港中國企業協會／馮德利、林勁／2票



酒店界／陳天佑、邱詠筠、李玉芳、呂慧瑜、鄭志雯、郭惠光、黃永光、吳錦鴻、HARILELA Gobind Naroomal Gary、楊碧瑤、羅旭瑞、李家誠、呂志和、羅俊謙／14票



進出口界／張學修、莊成鑫、陳勁恒（陳勁）、丁天立、姚志勝、王賜豪、潘慶基、林龍安、黃英豪、李宗德、許華傑／11票



工業界（第一）／羅仲榮、葉中賢、蘇永強、丁煒章、何志盛、湯誠正、楊悰傑、莊子雄、丁午壽、嚴志明、譚偉豪、陳錦程、孫啟烈、張傑、陳鎮仁、郭振華、鄭文聰／17票



工業界（第二）／陳永棋、施榮懷、楊孫西、李秀恒、余立明、楊志雄、吳宏斌、徐炳光、盧金榮、吳清煥、劉文煒、徐晉暉、陳淑玲、黃家和、戴澤良／15票



保險／陳炎光、朱永耀、尹志德、伍榮發、蔡中虎、王覺豪、陳沛良、黃貴泉、老建榮、鄭國屏、管胡金愛、朱泰和／12票



地產及建造界／黃志祥、李兆基、梁志堅、吳宗權、陳啟宗、羅嘉瑞、何超鳳、梁榮江、潘樂祺、冼永寧、孔祥兆、鄭志剛、林健榮、胡應湘、郭基煇、陳修杰／16票



紡織及製衣界／張人堯、梁嘉彥、方淑君、司徒志仁、馮煒堯、黃啟智、陸雅儀、楊振勳（楊勳）、陳亨利、陳愛菁、盧慕貞、蕭勁樺、陳祖恒、郭大熾／14票



旅遊界／羅詠詩、梁耀霖、吳熹安、李振庭、王美嬌（徐王美倫）、湯麟華、馬煜文、吳光偉、譚光舜、黃進達、陳立志／11票



航空交通界／鄭偉波、許仲瑛、林高演、李鑾輝、凌志強、梁德興、黃良柏、李澤昌／8票



批發及零售界／黃光輝、梁日昌、關百豪、李應生、孫大倫、鄭偉雄、馬墉宜、黃麗嫦、李子良、馬景煊、李勝幟、郭少明、張志祥、鄭皓明（鄭明明）、方剛、劉鑾鴻／16票



建築、測量、都市規劃及園境界／吳永順、鄔滿海／2票



中醫界／黃傑、盧鼎儒、謝秉忠、吳俊來、顏培增、黃賢樟、張煒生、馮玖、張國華、朱恩、張群湘、周叔英、關之義、陳永光、曾超慶、楊卓明、俞煥彬、何國偉、凌桂珍、袁啟順、陳抗生、王冠明／22票



工程界／韋志成、梁廣灝、潘偉賢、潘樂陶、李炳權、張志剛、何鍾泰、陳健碩、黃澤恩、嚴建平／10票



漁農界／張少強、梁圖根、劉金鳳、陳振中、黎勝仔、黎木金、蘇志強、梁冠華、黎全娣、林根蘇、黃火金、梁觀好、姜北好、何玉生、梁金福、盧蔭強、馬劍明、郭蘇、馮彩玉、張火有、馮志康、林振偉、梁炳坤、黃根仔、溫忠平、吳日章、郭誌有、陳建業、曾柱光、羅如波、盧萃霖、鄧煖勳、劉國輝、鄭丁富、黃元弟、馮健忠、曾國強、朱淦明、鄺志偉、李良驥、溫來喜、張德勝、鄭少華、胡春月、陳潤才、彭華根、黃祥發、馮樹發、布家玲、鄭有福、李彩華、黃全、黎德全、周水根、周炳輝、張錦如、楊上進、陳志明、石松生、陳伙娣／60票



勞工界／譚志聰、林淑儀、周聯僑、梁耀華、李秀琼／5票



體育、演藝、文化及出版界（體育小組）／余國樑、鄭家豪、陳偉能、吳守基、何仲浩、陳文義、貝鈞奇、湯徫掄、霍啟剛、王敏超、陳念慈、高克寧、朱鼎健、黃寶基、黃金寶／15票



體育、演藝、文化及出版界（演藝小組）／吳思遠、李國興、張康達、黃栢鳴、曾志偉、洪祖星、陳志光、張家龍、楊政龍、吳傑莊、林孝賢、陳榮美、林小明／13票



體育、演藝、文化及出版界（文化小組）／鄺美雲、陳永華、莫華倫、李錦賢、陳起馨、李焯芬、高志森、周振基、區永熙／9票



政協／方黃吉雯、王國強、譚耀宗、陳成秀、梁偉浩、林樹哲、鍾瑞明、高敬德、李民斌、洪祖杭、戴希立、許榮茂、盧文端、周安達源、陳經緯、伍淑清、吳光正、劉漢銓、何柱國、李澤鉅、唐英年、戴德豐、李家傑、劉長樂、胡定旭、劉遵義、吳良好、霍震霆、廖長城、郭炎、譚錦球、朱銘泉、江達可、吳惠權、李賢義、林大輝、容永祺、張國榮、梁亮勝、莊紹綏、梁國貞、陳清霞、陳鑑林、黃楚標、楊敏德、鄭翔玲、龍子明、呂耀東、馮華健、胡漢清、鄭家純／51票



鄉議局／林偉強、陳崇業、鍾偉平、王水生、成漢强、李冠洪、李國鳳、侯志強、韋國洪、簡松年、梁福元、莫錦貴、彭學端、張學明、陳崇輝、陳嘉敏、鄧賀年、鄧勵東、周玉堂、翁志明、劉焯榮、黃文漢、黃漢權、李耀斌、曾樹和、鄧瑞華／26票



新界各區議會／梁子穎、文裕明、李月民、呂堅、陶錫源、藍偉良、黎偉雄、沈豪傑、彭長緯、姚銘、文光明、林翠玲、莊元苳、陳笑權、李桂珍、梁健文、劉偉章、陳有海、黃偉傑、譚榮勳、姚國威、黃碧嬌、張恒輝、黃宏滔、梁偉文、趙秀嫻、程振明、李洪森、蕭浪鳴、歐志遠、吳仕福、凌文海、潘志成、湛家雄、李志強、余智榮、陳灶良、林發耿、余漢坤、古揚邦、譚惠珍、羅競成、李世榮、陳繼偉、徐帆、鄧家良、李子榮、招文亮、鄧家彪、陳博智、蘇西智、温和輝、羅少傑／53票



宗教／鄭志仁、薩智生、脫瑞康、哈奇偉、楊義護、楊汝萬、沙意、徐錦輝、王香君、金志民、司徒亮、梁德華、湯偉奇、黃健榮、洪少陵、葉永成、葉映均、侯永昌、黃成益、湯恩佳、李文俊、陳宁宁、吳榮治、禤國全、甄福財、楊萬里、吳漢良、唐躍峯、李建中、釋智慧、黎時煖、林漢強、釋道平、劉振奎、釋宏明、釋演慈、釋果德、釋衍空／38票



立法會／張宇人、林健鋒、黃定光、李慧琼、陳克勤、梁美芬、何俊賢、易志明、姚思榮、馬逢國、陳恒鑌、梁志祥、張華峰、蔣麗芸、盧偉國、吳永嘉、何君堯、邵家輝、陳振英、張國鈞、劉業強／21票



港區人大／馬豪輝、王庭聰、王敏剛、盧瑞安、葉國謙、史美倫、劉佩瓊、劉柔芬、李引泉、楊耀忠、吳秋北、吳亮星、張明敏、張鐵夫、陳勇、陳振彬、陳智思、范徐麗泰、林順潮、羅范椒芬、鄭耀棠、胡曉明、姚祖輝、黃友嘉、黃玉山、雷添良、蔡素玉、蔡毅、譚惠珠、霍震寰、顏寶鈴／31票