﻿僅握雙位數 仍在努力中 葉劉 仍未夠票入閘

曾俊華、胡國興和林鄭娥先後取得足夠提名入閘，競選行政長官，只剩葉劉仍未夠票入閘。今天是特首選舉提名期最後一日，今屆一千一百九十四個選委，尚未提名的有二百七十六人。葉劉曾透露手持雙位數提名票，她昨天表示仍在努力，指泛民願意交十張、八張票予她，但她不止欠這個數目。



一千二百名選委中，今屆扣除部份當然選委身份重疊及青年新政喪失兩個議席選票，共有一千一百九十四個選委，扣除林鄭月娥提交的五百七十九張票、曾俊華提交的一百六十張票及胡國興的一百七十九張票，尚餘二百七十六票，足夠提名多一人入閘。



表示會奮戰到底



葉劉昨天除了與非選委的影視界人士，包括蕭定一會面外，其餘時間留在競選辦打電話向選委拉票，稱繼續爭取提名，強調「每一個提名都很重要，每一個提名都舉足輕重」。她指，會盡最後努力，奮戰到底，會又感謝有泛民選委雪中送炭，為她爭取提名票，但目前不是欠十張八張票。



對於林鄭入閘，她指不相信林鄭只獲五百七十九張票，又認為工聯會只是「做吓戲」，不相信工聯會不支持林鄭，認為工聯會最後會全數支持林鄭。她又指，林鄭條件好，多人幫，取得多票是其本事。



特首候選人曾俊華表示，恭喜林鄭取得足夠提名票入閘，又鼓勵對方爭取多些泛民選委支持。他又指，對於林鄭取得五百七十九個提名，對他並無壓力，他會繼續努力，亦不揣測林鄭是否有保留提名票。



另外，遞交一百八十張提名票的特首候選人胡國興，選舉主任裁定一百七十九個提名有效，其中社福界選委黃旭熙填錯身份證號碼，提名無效。胡國興指，稍後會補交。胡國興在報名表中，沒有填寫職業一欄，他共提交一百八十一張提名表，但其中兩張重複，均屬中醫界選委曾鈺婷的提名表，故總數有一百八十個提名。然而，因社福界選委黃旭熙的提名被裁定無效，經確認後，他共有一百七十九個提名，全部來自民主派選委。黃旭熙在社交網站表示，填錯身份證號碼，提名被裁定無效，並已向胡國興競選辦解釋，希望重新提交提名表。