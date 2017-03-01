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﻿青山紅樓暫不列古蹟

2017-03-01 列印
■青山紅樓未列入暫定古蹟。
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        古諮會昨舉行特別會議，討論是否將紅樓列為暫定古蹟，文件指出，目前未能完全確定紅樓與孫中山領導的革命活動是否有直接關係，亦無法確定紅樓是否原先建築，若紅樓是在革命運動後建成，歷史價值未必達到古蹟的「極高門檻」。

未確與孫中山革命有關

        政府指，已聯絡業主代表，對方稱近日進行的外圍清拆工程，只為求紅樓內的租客離開，並沒有計劃拆卸紅樓的主樓，雙方正商討保育方案。

        古諮會主席林筱魯（圖）會後指，即然業主沒打算拆卸紅樓，應給予政府多些時間與業主商討，委員最後一致同意暫緩將紅樓列為暫定古蹟，一旦業主有實際清拆行動，古諮會將於短時間內啟動暫定古蹟程序。

倘清拆會列暫定古蹟

        立法會議員朱凱廸對古諮會決定感到失望，認為是變相放棄保育紅樓的主動權，促請當局檢討保育歷史建築的政策。
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