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﻿法官不接納求情 倉務員涉虐畜候判

2017-03-01 列印
　　報稱倉務員散工的十八歲男子與朋友合租屯門康怡居地下，去年七月二十五日鄰居發現花園內充滿糞便，四隻狗在惡劣環境下缺水遂報警。

判被告即時還柙

  男子昨在屯門法院承認四項控罪，求情指狗是領養，被告沒有養狗經驗而犯罪，卻被彭亮廷暫委裁判官「踢爆」指：「十八歲人有幾高學歷？為興趣養狗而租單位？咁嘅求情有無人信呀？」彭官質疑狗被用作「商業用途」，不接納辯方求情，即時將被告還柙，待取更新中心報告。

  被告黃浩揚被控「沒有為畜養動物的處所保持清潔亦有適當照明、通風、排水及良好維修」、「沒有供應充足的潔淨食水」、「殘酷對待動物」及「無牌養狗」。
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