﻿法官不接納求情 倉務員涉虐畜候判

判被告即時還柙
男子昨在屯門法院承認四項控罪，求情指狗是領養，被告沒有養狗經驗而犯罪，卻被彭亮廷暫委裁判官「踢爆」指：「十八歲人有幾高學歷？為興趣養狗而租單位？咁嘅求情有無人信呀？」彭官質疑狗被用作「商業用途」，不接納辯方求情，即時將被告還柙，待取更新中心報告。
被告黃浩揚被控「沒有為畜養動物的處所保持清潔亦有適當照明、通風、排水及良好維修」、「沒有供應充足的潔淨食水」、「殘酷對待動物」及「無牌養狗」。
順豐控股股價漲不停！上周五在深圳上市後，昨天持續第三天漲停板，市值升至二千七百九十二億元（人民幣，下同），創辦人王衛身家暴漲至一千八百零三億元，晉身中國富豪榜第三位。王衛九十年代在港創業，其「發跡舖」...
2017-03-01
美國總統特朗普今年一月上任後，本周一首度會晤到訪的中國國務委員楊潔篪。楊潔篪在會面上表示，國家主席習近平早前與特朗普進行的電話通話為下階段中美關係發展指出明確方向，中方願按照兩國元首通話的精神，與美方...
2017-03-01
太空漫遊不是夢！美國太空科技公司SpaceX創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk），明年底發射太空船接載兩名自費的「私人公民」上太空，環繞月球飛行一星期，但不會登月。馬斯克拒絕披露兩名太空旅客的...
2017-03-01
二手屢錄市價交投，中原高級分行經理黃家樂表示，馬鞍山銀湖．天峰2座中層B室，面積684方呎，3房間隔，以888萬元市價易手，呎價12982元。據了解，原業主於2012年5月以610萬元購入單位，持貨約...
2017-03-01
在美國總統特朗普稍後發表國會演說前，已連續12個交易日創新高的杜指，早段回軟，一度下跌29點。新出爐的經濟數據表現參差，但市場焦點落在其後的總統演說，市況只維持窄幅偏軟格局。另外，最新聯邦基金利率期貨合約顯示，聯儲局在本月加息的機會，由上周的不足40%，忽然攀升至50%以上。 杜瓊斯工業平均指數早段下跌後，維持高位窄幅上落，至今晨四時報20809點，跌27點；納斯達克指數報5827點，跌34點。滙控（005）美國預託證價格報62.51港元，較香港收市價升0.01港元；中移動（941）美國預託證價格報85.95港元，較香港收市價升0.35港元。 消費信心逾15年新高 ...
2017-03-01
東方龍獅亞冠G組第二擊，今晚八時在旺角場大戰川崎前鋒。主隊教練陳婉婷（牛丸）及隊長葉鴻輝都寄望福地出擊可以收窄雙方實力差距，利用主場聲勢加上變陣四五一陣式，實行氹仔浸蛟龍。（now630、633台今晚7:45直播） 由於東方中堅黃志聰及左閘黃梓浩上周三首輪作客廣州恒大慘敗0:7一戰被逐，牛丸打算由五四一變陣四五一，以謝敏榮任左閘，梁振邦復出與迪高、白鶴合組三防守中場，一心與對手搶中場。 旺角場有利防守 東方助教黃鎮宇指，旺角場是另一利器：「香港球員在大球場作賽次數太少，可能幾季都踢不了十次，選大球場沒有地利。反而旺角場大家都熟悉有利防守，球迷打氣聲更入耳，有助激勵球...
2017-03-01
這部曾現炒價的DC仔，堪稱「自拍神器」的始祖，沉寂一時，近日終於再有新機Casio TR80攻港，勢必得到一眾女士垂青！今次新機來個大升級，鏡頭旁邊綴以一圈水晶裝飾，用上新設的雙LED閃燈拍攝時，機身...
2017-03-01
近年被無線重用的美魔男單立文(豹哥)，最近在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中做男二，加埋早前同期兩線劇《財神駕到》和《乘勝狙擊》都有份，成新一代「視霸」。日前，唔使開工的豹哥抽空陪潮妻胡蓓蔚去中環入貨。...
2017-03-01
莘莘學子，自小接受填鴨式教育，讀書變成苦事，成長也被扭曲。為配合新學年起推行的免費幼稚園教育，教育局推出新課程指引，訂明不應安排幼兒班學生執筆寫字，也不應要求幼兒抄寫或機械式操練運算，用意良好，亦與自由、開心學習的國際主流接軌，但要貫徹落實，必須同一時間改變小學收生的政策，否則小學追求超班小一生，家長為求子女入讀小學名校，於幼稚園階段大力催谷子女，最後新指引也無法改變幼稚園的操練文化。 教育局的新指引規定，K1生不應執筆寫字，K2生和K3生不應抄寫、背誦和強記英文，也不應機械式操練數學，並通過輕鬆愉快環境接觸普通話，最重要一項要求，是不必接受升小一「面試班」、「學習班」和「...
2017-03-01
蔡約翰加莫雷拉，應是現時香港馬圈最炙手可熱的組合，他倆的合作馬一般都低水幾成，令本來已食之無味的熱門，變得更無博彩價值。不過雷神騎功雖好，但有時際遇也非他能控制，所以也會有敗得不值的情況。持續穩定的蔡...
2017-03-01