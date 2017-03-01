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﻿美股中段跌18點

2017-03-01 列印
　　美國周二股市偏軟，杜指中段報二○八一八點，跌十八點；納指則報五八三四點，跌二十七點。滙控美國預託證券價格中段見六十二點四三港元，跌零點○七港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點九六港元，升零點三六港元。

　　紐約期金中段報每盎司一千二百五十六點九美元，無升跌；紐約期油則報每桶五十三點二八美元，跌零點七七美元。
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