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﻿預算案滿意率僅26% 市民反應趨向負面

2017-03-01 列印
　　港大民意研究計劃調查顯示，市民對上周三公佈的《財政預算案》評分為五十二點六分，較預算案發表當晚調查獲得的評分，下跌三點一分。

　　調查在預算案發表後兩日進行，受訪的五百多名市民中，滿意率為兩成六，較預算案發表當晚下跌七個百分點；不滿率則有兩成七，上升九個百分點；滿意度評分亦顯著下跌三點一分，至五十二點六分，顯示市民在初步消化各方面的資訊和討論後，反應趨向負面。

　　調查又發現，五成二受訪者反對預算案的紓困措施較去年少，只有兩成七贊成；而五成半認為預算案的建議不能達到財政司司長指出公共財政應有的三大目標，只有兩成四認為可以。
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