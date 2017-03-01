﻿馬會舉辦同樂日 市民可與小馬合照

香港賽馬會將於四月十四日至十六日一連三日，在沙田馬場及彭福公園舉辦年度「同心同步同樂日」，今年以「同樂齊學 燃亮創意」為主題，共十大活動區，提供七十多項益智活動。



其中市民入場可近距離接觸馬匹，與可愛的雪特蘭小馬合照；而騎手及駿馬亦將示範馬術越野賽、場地障礙賽及盛裝舞步。另新增活動區「同進虛擬實境」，透過四個虛擬實境（VR）遊戲，激發參加者想像力，例如探索知名的荷蘭藝術大師——梵高的藝術世界。在「同追足球夢」活動區內，設有四人同進足球賽，其中四位表現最優秀參加者，有機會於暑假期間獲保送到曼聯訓練基地交流。曼聯一代名宿舒米高，更親臨現場與參加者切磋球技等。



同樂日門票每張售六十元，包括入場費及五張遊戲券，先到先得，售完即止。