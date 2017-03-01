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﻿七警案最後一被告上訴

2017-03-01 列印
　　七名警員早前在佔領行動期間襲擊前公民黨成員曾健超，被判罪成及判監兩年，其中六名被告已提出上訴。律政司發言人表示，昨日接獲最後一名被告的上訴通知書，為第三被告、四十三歲的觀塘區反黑組主管高級督察白榮斌，就定罪及刑期提出上訴。換言之，七名警員全部已提出上訴。

　　上月二十日，其中三名被告包括有組織罪案及三合會調查科總督察黃祖成、觀塘區反黑組警員劉興沛，及觀塘區反黑組警員黃偉豪先提出上訴。其後在前日，觀塘區反黑組高級督察劉卓毅、東九龍總區刑事總部警員陳少丹，及九龍城刑事偵緝警員關嘉豪亦提出上訴。
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