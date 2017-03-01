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﻿兩米金屬條高處飛墮三人被拘

2017-03-01 列印
  上環昨日發生高空墮物事件，一條長近兩米金屬條從大廈高處墮下，幸無擊中路經車輛及途人。警員接報到場調查後，於正在翻新工程的商廈內，帶走三名判頭及工人協助調查。

        現場為永樂街一幢商業大廈，大廈現正進行翻新工程，大廈外牆搭有棚架。昨晨十一時許，一支長約兩米的鋁條，突然從高處墮下路中，險擊中途人及駛經的汽車。

  有途人見狀報警，警方接報封鎖現場路面調查，初步相信鋁條由一幢正進行翻新工程商廈的棚架墮下。警員登樓調查後，將一名裝修判頭及兩名工人，連同現場的鋁條一併帶署助查。

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