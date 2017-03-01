﻿劉夢熊：泛民較有情有義

前全國政協委員劉夢熊因妨礙司法公正罪，入獄十八個月，前日刑滿出獄。他昨日透露，專欄作家陶傑及時事評論員程翔曾三次探監，公民黨梁家傑、民主黨劉慧卿等十多名泛民人士亦曾探望他，但建制派則只有前立法會議員林大輝和政協委員施祥鵬探望，覺得泛民人士較有情有義。



劉夢熊昨在電台節目指，在獄中曾獲多名泛民人士探監，覺得他們有情有義；但建制派就只有兩人探望，令他感受到世態炎涼，又大嘆「莫愁前路無知己，天下誰人不識君」。他形容，獄中生活有規律，加上經常做自創的全身運動，最終減去三十多磅，又說自己每日花不少時間讀書閱報，知識增長不少。



被問到對《成報》的看法，他則指《成報》體現香港百花齊放的文化，並批評特首梁振英上台之後，令一國兩制變形，可見對方未有全面貫徹一國兩制精神。