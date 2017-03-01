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﻿狡匪扮找零錢搶阿伯銀包

2017-03-01 列印
　　「阿伯，可唔可以幫我哋找贖零錢呀！」一名年逾八旬老翁，昨晨在大圍遭兩名賊人藉詞找贖零錢搶走其內有二千元銀包。劫案中事主沒有受傷，事後致電報警，警員一度兜截疑人，但無發現。

　　遇劫事主姓吳（八十三歲），昨晨六時許，他獨自途至美城苑貴城閣對開時，兩名陌生男子突然趨近事主稱：「阿伯，可唔可以幫我哋找贖零錢呀！」即遭對方搶走載有二千元現金銀包，兩漢得手後逃去。吳沒有受傷，驚魂稍定後報警。警員到場一度載事主在附近兜截可疑人士，但沒有發現。警方根據事主描述，現正追緝兩名年約三十歲、分穿黑白色上衣狡匪歸案。
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